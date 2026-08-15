Muratağa-Sandallar ve Atlılar şehitleri dün anıldı.

İlk anma töreni Muratağa Sandallar Şehitliği'nde yapıldı. Protokolün şehitliğe çelenk sunmasının ardından saygı duruşu, saygı atışı yapıldı, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ile Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman konuşma yaptı.

Şehit torunlarının şiir okuduğu tören, şehitliğin gezilmesi ve dua okunması ile son buldu.

Atlılar şehitlerinin anıldığı tören de, protokolün anıta çelenk sunması, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle başladı. Tören, şehitliğin gezilmesi ve dua okunması ile tamamlandı.

Muratağa Sandallar Şehitliği önündeki törende yapılan konuşmalarda ilk sözü alan Muratağa, Atlılar, Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır, 14 Ağustos 1974 günü yaşanan katliam ve acıya işaret etti.

Muratağa Sandallar ve Atlılar’da yaşanan acıları, savunmasız köylülerin yaşadığı katliamları anlatan Aşır, Kıbrıs Türk halkının milli mücadele döneminde Rum’a karşı koyduğunu, teslim olmadığını ama katliamlara maruz kaldığını kaydetti.

Aşır, milli mücadele yıllarında verilen mücadele sonrası Türk ordusunun Kıbrıs Türk halkını kurtardığını ama katliamların önüne geçilemediğini ifade ederek, katliamlarda bebek, çocuk, anne yaşlı demeden öldürüldüğünü, katliam çukuruna atıldığını, alandaki sırtların 14 Ağustos 1974’te çocukların acı dolu sesleriyle çınladığını anımsattı.

Bugün Türkiye sayesinde özgür bağımsız bayrakların altında güven içinde yaşadıklarını ifade eden Aşır, Dernek altında da gelecek nesillere yaşananların aktarıldığını ve şehitlerin unutturulmayacağını söyledi.

Aşır, şehitlerin acısıyla, hasretiyle yaşadıklarını, buradaki acıların yaşananların unutulmaması adına çalışmalar yaptıklarını anlatarak, bu çalışmalara destek veren TİKA ve Elçiliğe teşekkür etti.

Geçmişi, gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını ifade eden Aşır, şehitlerin bayrak dalgalandıkça rahat uyuduğunu belirterek, “Görevimiz KKTCyi yaşatmaktır.” dedi.