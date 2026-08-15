14 Ağustos 1974 tarihinde Kıbrıs´ın Muratağa, Sandallar ve Atlılar köylerinde yaşayan Kıbrıs Türkleri, Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından katledildi

Rum askerleri ve EOKA üyeleri tarafından önce Sandallar köyü basıldı

Daha sonra bu köylüler Muratağa’ya getirilerek, burada Muratağa köylüleri ile birlikte kurşuna dizilerek öldürüldü

Köylüler öldürüldükten sonra buldozerler kullanılarak yakınlardaki terk edilmiş bir taşocağının yakınlarında toplu mezara gömüldü

Cesetlerin büyük çoğunluğu parçalanmış haldeydi. Bu da katliamda otomatik tüfeklerin yanı sıra kesici silahların da kullanıldığını ortaya çıkardı. 15 Ağustos günü Atlılar köyü basıldı.

Burada köylülere toplu mezarlar kazdırıldıktan sonra hepsi kurşuna dizilerek öldürüldü. Saklanarak kurtulabilen üç kişi dışında köy halkı tamamen katledildi.

Katliam iki EOKA militanıyla bölgeden topladıkları 30 adam tarafından gerçekleştirildi.

Atlılar köyündeki toplu mezar 20 Ağustos günü bulundu. Diğer toplu mezarlar ise 1 ve 2 Eylül 1974 tarihlerinde ortaya çıkarıldı

1 Eylül günü saat 20:50'de Lefkoşa'daki Türk basın ataşeliği katliamı doğruladı.

Toplu mezarların geriye kalanı yabancı basın mensuplarının önünde açıldı.

Bu katliamlarda en genci 16 günlük, en yaşlısı ise 95 yaşında olmak üzere 126 Türk öldürüldü.