Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, iş insanı Yücel Doğan’ın partiye katıldığını açıkladı. Özersay, iş yaşamındaki başarıları ve sosyal sorumluluk projelerine verdiği destekle bilinen Doğan’ın Halkın Partisi saflarına katılmasının önemli olduğunu belirterek, partiye yönelik ilgi ve desteğin her geçen gün arttığını ifade etti.

Özersay'ın açıklaması şöyle:

“İş yaşamında başarılı olan, pandemi gibi en sorunlu dönemden alnının akıyla çıkmış olan Yücel kardeşimiz ülkemizde herkes ile iyi ilişkiler kurabilen memleketi gerçekten seven bir iş insanıdır. Aynı zamanda toplumun farklı kesimlerine sosyal sorumluluk projeleriyle destek olma konusunda her zaman elini taşın altına koyan bir arkadaşımızdır. Siyasi görüşü ne olursa olsun herkesin yardımına imkanı dahilinde hemen koşan elini uzatabilen bir kardeşimizdir. Şimdi Halkın Partisi’ne katılması, üyemiz olarak bu siyasal mücadeleye destek belirtmesi bizim için de çok değerlidir. Halkın Partisi’ne gerçekten artan bir ilgi vardır, HP güçleniyor, zaten güçlü bir kadrosu vardı ama şimdi yeni katılan arkadaşlarımızla daha da güçlü.”

YÜCEL DOĞAN KİMDİR?

Yücel Doğan 1980 yılında Erzincan’da doğdu. 2000 yılında KKTC’ye gelerek Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde üniversite eğitimine başladı. 2006 yılında DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümünden çift diploma ile mezun oldu. 2007 yılında kendi turizm acentesini kurdu. 2012 yılında Roberts Cafe bayiliğini alarak Gazimağusa’da ve İstanbul’da şubeler açtı. 2016-2022 yılları arasında Rioverde Cafe/Bistro markasını KKTC’ye getirdi.

2018-2024 yılları arasında Premier Inn Mağusa butik hotelinin işletmeciliğini yaptı. 2019 yılında kurduğu Sushinn restoranının altı farklı şubesini KKTC’nin dört bir yanında ayağa kaldırarak çalıştırmaya başladı. Şu anda bu markanın Türkiye’de de şubelerini açmak üzere çalışmalar yürütmektedir.

Kıbrıs’a ve kültürel değerlerine sevgisi ve bağlılığıyla bilinen Yücel Doğan çeşitli dernek ve yardım kuruluşlarının organize ettiği yardım konserlerinde özellikle halk müziği alanında katkı koymakta ve sivil toplum örgütlerine destek vermektedir. Yücel Doğan evli ve bir çocuk babasıdır.