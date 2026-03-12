Güney Kıbrıs'ın deniz altından kabloyla elektrik iletimi projesinde kullanılacak kabloların teknik denemesini yapan şirket Nexans, testin başarılı olduğunu, kabloyu 3 bin metre derinlikte başarıyla kurarak dünya rekoru kırdıklarını açıkladı.

Güney Kıbrıs - İsrail - Yunanistan arasında elektrik kablo döşenmesi - “Great Sea Interconnector” (GSI) projesinde kullanılacak kabloların üreticisi Fransız “Nexans”, projede kullanılacak kablonun deniz altı döşenme testinden başarıyla geçtiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında deniz altı kablo döşenmesi projesi çerçevesinde üretilen kabloların ilk denemesinin İtalya’nın Sicilya adası açıklarında başarıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu proje için üretilen kablonun 3 bin metre derinlikte işlevsel olduğunun kanıtlanmasının GSI projesinin sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri ortadan kaldırdığı belirtilirken, 525 kV’lik kütle emprenyeli (MI) yüksek gerilim doğru akım (HVDC) kablonun şirketin “Nexans Aurora” gemisiyle döşendiği vurgulandı.

"DÜNYA REKORU KIRDIK"

Kablo üreticisi Nexans, açıklamasında; proje kapsamında yaptığı derin deniz testinde, bahse konu denizaltı kablosunu 3 bin metre derinlikte başarıyla kurup test ederek dünya rekoru kırdığını açıkladı.

DENEME NASIL YAPILDI?

Test sırasında kablonun bir bölümü 3 bin metre derinliğe yerleştirildi ve ardından çıkarılarak elektriksel testler ile görsel incelemeler yapıldı. Testlerin, sektör standartlarının yüzde 30 üzerinde gerilimle gerçekleştirildiği ve kablonun aşırı derin deniz koşullarında güvenilir şekilde çalışabildiğinin doğrulandığı belirtildi.

Nexans, bu başarının Aralık 2025’te Tyrrhenian Link projesinde elde edilen 2 bin 150 metrelik önceki rekoru geride bıraktığını ve derin deniz enerji iletiminde yeni bir ölçüt oluşturduğunu ifade etti.