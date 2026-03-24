Avtepe-Kuruova ana yolunda dün meydana gelen kazada 6’sı çocuk 7 kişi yaralandı.

72 yaşındaki Hans Ulrich Wiblinger, yönetimindeki FDS NN 495 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada, diğer şeride geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 52 yaşındaki Nuri Güler yönetimindeki TYV 066 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan FDS NN 495 plakalı araç sürücüsü Hans Ulrich Wiblinger ve TYV 066 plakalı minibüste yolcu olarak bulunan 11 yaşındaki Seher Kulucan, 13 yaşındaki Arzu Baladan, 13 yaşındaki Melisa Boylu, 12 yaşındaki Meryem Koçano, 12 yaşındaki Mehmet Karaer ile 11 yaşındaki Merdan Yakubo Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.