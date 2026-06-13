Sahte Bangladeş sürüş ehliyeti düzenleyerek KKTC sürüş ehliyeti alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada üç kişi tutuklandı.

Mağusa’da dün görülen davada mahkemeye olayla ilgili bulguları polis memuru Ayhan Arabi aktardı.

Polis, Aralık 2025'te Gazimağusa'da zanlı isminin baş harfleri S.H.’nin KKTC sürüş ehliyeti alabilmek için isminin baş harfleri G.H.’ye 35 bin TL para vererek sahte Bangladeş sürüş ehliyeti temin ettiğini söyledi.

Polis, söz konusu sahte ehliyetle Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir şoför okuluna başvuran zanlı S.H.’nin, gerekli sürüş eğitimini almadığı halde sahte bir evrak hazırlayarak bunu ilgili dairede ibraz ederek sahtekarlıkla KKTC sürüş ehliyeti temin ettiğini söyledi.

Olayın polisin bilgisine gelmesiyle yürütülen ileri soruşturmada, S.H. ile şoför okulu çalışanı isminin baş harfleri A.B.D’nin tespit edilerek tutuklandığını ve yine bağlantılı olarak M.U.’nun tutuklandığını bildiren polis, S.H.’nin halen arandığını bildirdi.

Polis, zanlıların tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Evren Mürsel, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi