Girne Akçiçek Hastanesi yakınlarında önceki gece meydana gelen trafik kazasında bir araç elektrik direğine çarptı.

Kaza saat 00.30’da Kara Kız Sokak üzerinde meydana geldi.

29 yaşındaki Veysel Seven, 86 miligram alkollü içki tesiri altında, VC 954 plakalı salon aracıyla seyrederken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine çıkıp elektrik direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü, Veysel Seven, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Seven ‘Alkollü araç kullanma’, ‘Dikkatsiz sürüş’ suçlarından dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Ülkede öğrenci statüsünde olduğu öğrenilen Veysel Seven’in ‘uyuşturucu’ suçundan teminatlı olduğu ortaya çıktı.

ARAÇTA 400 BİN, DİREKTE 200 BİN TL HASAR

Girne Trafik Şube’de görevli polis memuru Mehmet Bardakko, kazanın gece yarısı 00.30 raddelerinde meydana geldiğini anlattı. Polis, zanlı Veysel Seven’in 86 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki VC 954 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan kaldırım üzerine ardından elektrik direğine çarparak durabildiğini kaydetti.

Kazada yaralanan olmadığını kaydeden polis, zanlının alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını ifade etti.

Kaza sonucu VC 954 plakalı araçta 400 bin TL, KIB-TEK’e ait direkte 200 bin TL hasar meydana geldiğini anlatan polis, zanlının askıda ‘Uyuşturucu’ suçundan meselesi olduğuna dikkati çekerek uygun bir teminat talebinde bulundu.

Yargıç Mine G.Serden, zanlının ileride davalarında hazır olmasını sağlamak için yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 75 bin TL nakit ayrıca 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza ederek serbest kalmasına emir verdi.