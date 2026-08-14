Tuzla’da evlere girerek ziynet ve elektronik eşya çaldığı iddia edilen isminin baş harfleri A.B., Gazimağusa Adli Şube ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Zanlının kaldığı yurt odasında çalıntı olduğu değerlendirilen eşyaların yanı sıra 1 tabanca, 2 şarjör ve 50 mermi ele geçirildi.

Zanlı dün Mağusa'da mahkemeye çıkarıldı.

Olayla ilgili bulguları mahkemeye aktaran Polis Çavuşu Löğmen Yücetürk, zanlı A.B.’nin 11 Ağustos 2026 tarihinde Tuzla’da bir eve girerek çok sayıda ziynet eşyası ile elektronik eşya çaldığının tespit edildiğini belirtti.

KAMERALAR ELE VERDİ

Polis, bölgedeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu eve giren kişinin A.B. olduğunun belirlendiğini açıkladı. Yürütülen çalışmalar sonucunda zanlının kaldığı yurt kısa sürede tespit edilerek odasına operasyon düzenlendi.

YURT ODASINDAN TABANCA VE 50 MERMİ ÇIKTI

Polis, zanlının odasında yapılan aramada elektronik ve ziynet eşyalarının yanı sıra 1 adet tabanca, 2 adet şarjör ve 50 adet mermi bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Yapılan soruşturmada tabanca, şarjörler ve mermilerin de Tuzla’da bulunan başka bir evden çalındığının tespit edildiği belirtildi.

TURİST VİZESİYLE GELDİ, KAÇAK DURUMA DÜŞTÜ

Polis ayrıca zanlının ülkeye turist vizesiyle geldiğini ve şu anda izinsiz ikamet ettiğinin belirlendiğini kaydetti.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, aktarılan bulguları değerlendirmesinin ardından Yargıç Evren Mürsel’in kararıyla zanlı A.B.’nin 1 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.