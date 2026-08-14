Boşanma aşamasındaki eşini araç içerisinde darp edip hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan isminin baş harfleri D.H.’nin, ülkede izinsiz ikamet ettiği de tespit edildi.

Dün mahkemeye çıkarılan zanlı, 20 günü aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Olayla ilgili bulguları mahkemeye aktaran Polis Memuru Laçin Çelikesmer, zanlı D.H.’nin Tuzla Çemberi’nde araç içerisinde boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştığını belirtti.

Polis, tartışma sırasında zanlının eşine tokat vurarak darp ettiğini ve hakarette bulunduğunu mahkemeye aktardı.

ÇALIŞMA İZNİ İPTAL EDİLMİŞ

Yapılan soruşturmada D.H.’nin çalışma izninin 24 Aralık tarihinde iptal edildiğinin belirlendiğini kaydeden polis, zanlının bu tarihten itibaren ülkede izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı. Polis, mahkemeden zanlının Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirmesinin ardından kararını açıkladı. Yargıç Evren Mürsel, zanlı D.H.’nin 20 günü geçmemek üzere hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.