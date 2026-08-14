Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen "Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak”" suçlarından tutuklanan 47 yaşındaki Hasan Güderler dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Emre Koyun olguları aktardı. Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun 12-13'üncü km'leri arasında, yönetimindeki NP 799 plakalı araç ile çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce soldan birinci şeride geçmesi sonucu o esnada soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 65 yaşındaki Adnan Altok yönetimindeki PK 998 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi.

Polis, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NP 799 plakalı aracın yolu ikiye ayıran beton bariyere çarpıp durduğunu belirtti.

Polis memuru, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PK 998 plakalı araç sürücüsü Adnan Altok kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı. Kaza sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlının olay yerine gelen Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandığını kaydeden polis, zanlının nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan alkol testinde 157 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, memuru zanlının kazanın ardından tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ehliyetine el konulmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının trafik suçu işlemesini önlemek amacıyla ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesine emir verdi.