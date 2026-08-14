Girne- Güzelyurt anayolu üzerinde alkollü, süratli ve ehliyetsiz araç kullanarak, 85 yaşındaki Turan Obalı’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan, ayrıca polise yalan beyanda bulunan 21 yaşındaki Yağmur Açıkgöz dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesinde görevli polis çavuşu Nadir Timuçin mahkemede olguları aktardı.

Polis çavuşu Timuçin, zanlının 7 Ağustos 2026 tarihinde saat 06:45 raddelerinde Girne- Güzelyurt anayolu 23-24 kilometreleri Geçitköy’de meydana gelen ölümlü kazadan dolayı tutuklu olduğunu söyledi.

Polis, 167 miligram alkollü içki tesiri altında Güzelyurt istikametine doğru seyreden Lefkoşa'da sakin zanlının yönetimindeki ZZV 648 plakalı BMW marka kiralık araç ile sola meyilli viraja girdiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Turan Obalı yönetimindeki FJ 868 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

Polis, kaza sonucu Turan Obalı’nın olay yerinde vefat ettiğini, ZZV 648 plakalı araç sürücüsü zanlı ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Gürdü, Sahra Demir ve Mehmet Ali Gürdü’nün yaralanarak kaldırılmış oldukları Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde görmüş oldukları ilkyardım tedavisine müteakip zanlı Yağmur Açıkgöz dışındaki üç yaralının taburcu edildiklerini kaydetti.

Polis, zanlının ise 8 Ağustos’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinden taburcu olduğunu, Yusuf Gürdü, Sahra Demir ve Mehmet Ali Gürdü polise yalan bilgi vererek ilk etapta ZZV 648 plakalı aracın sürücüsünün Mehmet Ali Gürdü olduğunu söylediklerini açıkladı.

Polis, daha sonra yapılan tahkikat neticesinde konu aracı sürenin Yağmur Açıkgöz olduğunun tespit edildiğini, zanlıya yapılan alkol testinde nefesinde 167 miligram alkol tespit edildiğini, ayrıca KKTC ve TC'den herhangi bir sınıfı kapsayan sürüş ehliyeti bulunmadığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün mahkemeye çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk alındığını, bu süre içerisinde Obalı’ya Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Morgunda otopsi yapıldığını ve ölüm nedenin trafik kazasına bağlı çoklu kaburga kırıkları, beyin kanaması, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlı gönüllü ifade vererek ZZV 648 plakalı aracı ehliyetsiz ve alkollü bir şekilde kullandığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, söz konusu aracın Mehmet Ali Gürdü'ye kiralanıp onun adına ilgili rent a car şirketi tarafından sözleşme yapılmasına başka şahısların da kullandığı iddiaları olduğunu, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Şubesine yazılar yazıldığını, ZZV 648 plakalı aracın Mehmet Ali Gürdü tarafından kiralandıktan sonra eğer varsa kimler tarafından kullanıldığının tespiti için mobese görüntülerinin beklendiğini ifade etti.

Polis çavuşu Timuçin, alkol, uyutucu ve uyuşturucu maddelerin tespiti için kan örneği alındığını ve devlet laboratuvarından sonuçların çıkmasının beklendiğini söyledi.

Polis, kaza nedeniyle şoför tarafında ön camın üzerinde darbeden kaynaklı kadın saçları tespit edildiğini, herhangi bir şüpheye mahal verilmemesi adına ilgili saçların zanlıya mı Sahra Demir'e mi ait olduğu yönünde DNA incelemesi yapılacağını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikata etki etme olasılığı bulunmadığını ancak ülkede Eylül ayında bitecek öğrenci vizesi ile bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis zanlının ilerde yargılanacağı davalardan kuvvetle muhtemel hapis cezası alacağını bu nedenle tutuklu yargılanmasının daha uygun olacağını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir süre tutuklu beklemesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının işlemiş olduğu suçun ciddiyetine vurgu yaparak toplumda tedirginliğe yol açtığını bu bağlamda davasında hazır olması maksadı ile 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.