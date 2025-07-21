İrlanda’da düzenlenen uluslararası Ten Pro turnuvasında Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcuları büyük başarıya imza attı. Kulüp, 9 sporcusuyla katıldığı turnuvada hem bireysel başarılar elde etti hem de teknik ekibiyle dikkatleri üzerine çekti.

ASIM ARAS ASTAN, TURNUVADA İKİ KATEGORİDE ÖDÜL ALDI

2011 doğumlular kategorisinde şampiyon olan Asım Aras Astan, 2012 doğumlular kategorisinde ise üçüncülük elde etti. Geçtiğimiz yılı her iki kategoride de Ten Pro dünya sıralamasında 1 numara olarak tamamlayan ve Nadal Akademi’den ücretsiz kamp hakkı kazanan başarılı sporcu, 2025 sezonuna da güçlü bir başlangıç yaptı.

HASAN AREN ÇAKARTAŞ, İLK TEN PRO FİNALİNE ÇIKTI

2015 kategorisinde final oynayarak kariyerindeki ilk Ten Pro finaline çıkan Hasan Aren Çakartaş, ayrıca 2014 kategorisinde de çeyrek finale yükselerek turnuvada önemli bir performans sergiledi.

MUSTAFA ÜLKER, ‘EN İYİ ANTRENÖR’ SEÇİLDİ

Sporcuların yüksek performansı, Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü Başantrenörü Mustafa Ülker’e “En Başarılı Antrenör” ödülünü getirdi. Daha önce aynı ödülü Nadal Akademi’de alan Ülker, bu unvanı dünyada iki kez kazanan ilk antrenör oldu.

Turnuvaya katılan diğer sporcular ise şunlar:

Sarp Astan, Said Zeki Avcı, Enra Çakartaş, Gülay Meyra Avcı, Yağmur Özakça, Kıvanç Öztuğ ve Serin Yeşilada.

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü, elde edilen bu uluslararası başarılarla hem ülkemizi hem de kulübünü gururla temsil etti.