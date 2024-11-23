Necati KÜLAHLILAR

Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası'nın 2. yarışı pazar günü, YDÜ kampüsünde dünya standartlarında yeni yapılan driftpistinde yapılacak. Dün yapılan antrenmanlarda pilotlar yeni pistte önce tekli olarak sonrada ikili olarak gerçekleştirdikleri antrenmanları tamamladılar

Bugün ise sabah saat 10.00 dan 14.00 de kadar serbest antrenmandan sonra saat 14.00. de sıralama turlarına geçilecek ve 16.30 da son bulacak. Pazar günü ise sabah 9,30 da resmi antrenman saat 11.00 de seyirci selamlama 12. 30’da semi pro- ikililer ,14.30 pro ikililer ve 17.0 de ödül töreni ile son bulacak.