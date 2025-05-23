Galatasaray’ın 25. Süper Lig şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray Taraftar Derneği, anlamlı bir ziyaretle kutlamalarını taçlandırdı. Dernek Başkanı Talat Karapelit, Onursal Başkan Mustafa Alkaravlı ve yönetim kurulu üyeleri Serhat Ağdaş, Mehmet Teoman Sadıkoğlu, Eral Alkaner ve Taha Can Gürlek, Şampiyon Melekler Şehitliği’ni ziyaret ederek, bu sezon kazanılan başarıları depremde hayatını kaybeden “Şampiyon Melekler”e armağan etti.

Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, Şampiyon Melekler Dernek Başkanı Ruşen Karakaya, Galatasaray taraftarının gösterdiği vefadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Her fırsatta burada olmaları bizim için büyük bir moral kaynağı,” dedi.

Onursal Başkan Mustafa Alkaravlı ise, “Bu acı hepimizin, tüm Kıbrıs’ın acısı. Her zaman, her fırsatta Şampiyon Melekler’in yanındayız,” ifadelerini kullandı.

Dernek Başkanı Talat Karapelit de, 25. şampiyonluk kutlamaları kapsamında düzenlenecek festivalde forma satışı yapacaklarını belirterek, “Bir formanın satışından elde edilecek gelir Şampiyon Melekler’e armağan edilecek. Onların adını yaşatmaya devam edeceğiz,” dedi.