Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetim tarafından belirlenen Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonu, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda 26., 27, 28., 29., 30., haftalarda, Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu, Puma Kadınlar Ligi’nde başarılı olan teknik direktör ve antrenörler ödüllendirildi. Aksa liglerinde ikinci devrenin son 5 haftalık (Nisan-Mayıs) periyotta başarılı olan ayın başarılı antrenörlere ödüller Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) merkez lokalinde verilen ödüller öncesinde Dernek başkanı Hasan Topaloğlu kısa bir konuşma yaparak, tüm sezon boyunca başarılı antrenörleri ödüllendirerek moral mortivasyonu artırdıklarına vurgu yaparak, ayın başarılı antrenörlerin yanı sıra tüm liglerinde şampiyon olan terfi eden tüm takımlarımızı kutladı. Ayrıca sezon boyunca derneğimiz tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörlerin ödüllendirmesine maddi ve manevi destek olan katkı koyan sponsorlarımız Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar direktörlerine teşekkür etti.

27 TEKNİK ADAM VE ANTRENÖRLER ÖDÜL ALDI

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği 5 ligde, 1 Kupada toplam 27 teknik adam ve antrenörler ödüllerini aldı. Dernek yönetimi tarafından belirlenen ikinci devenin son 5 haftalık (26-30 haftalar) sürede Aksa süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Mağusa Türk Gücü, Doğan Türk Birliği, Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Aksa A2 süper lig Süleyman Göktaş sezonunda Doğan Türk Birliği, Mağusa Türk Gücü, Aksa A2 1. Lig Süleyman Göktaş sezonunda Küçük Kaymaklı, Mustafa Hacıali Yılmazköy, Daikin Kıbrıs Kupası şampiyonu Lefke, Puma Kadınlar Ligi şampiyonu Doğan Türk Birliği takımlarında görev yapan toplam 27 teknik direktör ve antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül aldı.

Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar Sponsorluğunda Ödüller Verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödüller Sports Market, EM Sports, Uhlsport, China Bazaar sponsorluğunda ödül töreninde verildi. Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) başkanı Hasan Topaloğlu, Başkanvekili Hüseyin Dayı, Başkanvekili Ahmet Ogan, Genel Sekreter Yardımcısı ve mali işler Hasan Kargılı, Eğitim Sorumlusu Ahmet Dedekorkut, Üye ve Sağlık sorumlusu Derviş Dağman, Basın ve Girne bölge sorumlusu Eray Yavuk, Lokal ve üyeler sorumlusu Latif Sakar, Mağusa bölge sorumlusu Sabri Deniz, Medya İletişim Sorumlusu Teysir Tarazi, Faal Üye Hüseyin Dorak tarafından verildi.