Belediyeden verilen bilgiye göre, festival kapsamında dün Girne Belediyesi Tenis Kulübü Kortları’nda tenis turnuvası ve Camekan Kafe’de bilardo turnuvası yapıldı. Etkinlikler kapsamında ayrıca Serdar Arapoğlu, “Zeytin Bakımı ve Doğal Yollarla Zararlılarla Mücadele” konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Colourland Prep School dans gösterisi, Girne Eskrim Kulübü’nün performansı, 14. Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği ve Karikatür Yarışması Sergisi açılışı, Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Trio Elegance konseri günün diğer etkinlikleri arasında yer aldı.

Akşam bölümünde ise Girne Genç Sanatseverler Derneği halk dansları gösterisi ve Port Medikal konseri gerçekleştirildi.

- Festivalde bugün

Festival, bugün de 17.00’den itibaren tenis ve bilardo turnuvaları ile karikatür sanatçılarının canlı çizimleriyle sürecek.

Programın devamında, “Ata Zeytin Ağacı ve Tohumculuk” konulu seminer, Zumba Kids Joy dans gösterisi, Girne Gençlik İnisiyatifi sunumu, Anamur Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi ve Zeytinlikli kadınların katılacağı nostaljik kıyafet defilesi yer alacak.

Akşam bölümünde Melissa Mutlucayalı ve Ersan Korudağ, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Uşakları Horon Ekibi ve Grup SOS sahne alacak.