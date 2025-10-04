KKTC Din Görevlileri Derneği, 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, din görevlilerinin sadece dini bilgiyi aktarmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal barışın, birlik ve beraberliğin güçlenmesinde, aile yapısının korunmasında ve gençliğin ahlaki gelişiminde önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Dernekten yapılan açıklamada, camilerin ibadet mekânı olmanın ötesinde kardeşlik, sevgi ve saygının pekiştiği, dayanışmanın güçlendiği merkezler olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze’de aylardır süren saldırıların “açık soykırım” olarak nitelendirildiği ve en güçlü şekilde kınandığı ifade edilerek, Filistin halkıyla dayanışma mesajı verildi.

Dernek, camilerin ihyası, din hizmetlerinin geliştirilmesi ve din görevlilerinin mesleki gelişiminin desteklenmesi için çalışmaların da kararlılıkla sürdüğünü kaydetti.

Açıklamada, görevini özveriyle yerine getiren tüm din görevlilerine teşekkür edilerek, vefat edenlere rahmet, hayatta olanlara ise sağlık dileğinde bulunuldu.