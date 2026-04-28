Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi tarafından organize edilen Atakom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası” yapıldı. Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası’nda” 2015 doğumlu, 2016, doğumlu, 2017 doğumlu, 2018 doğumlu, 2020 doğumlu olmak üzere 5 ayrı kategoride yapıldı. Tüm takımlar şampiyon slogan ile gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası’nda” futbolcuların ortaya koyduğu performans, teknik ve estetik hareketler karşılaşmalarda ön plana çıkarken organizasyon tam bir futbol şenliğinde tamamlanmış oldu.

U11 (2015 DOĞUMLU) ŞAMPİYON

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası” tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan U11 (2015 doğumlu) Küçük Kaymaklı, Çetinkaya, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği takımların karşılaşmalarında teknik ve estetik hareketlerin ön planda olduğu, büyük bir çekişme içerisinde oynanarak tamamlandı.

U10 (2016 DOĞUMLU) ŞAMPİYON

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası” tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan U10 (2016 doğumlu) Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği takımların karşılaşmaları görülmeye değerdi. Sporcuların saha içerisindeki duruşları, mücadele güçleri ile keyif veren karşılaşmalar izlettirdiler.

U9 (2017 DOĞUMLU) ŞAMPİYON

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası” tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan U19 (2017 doğumlu) Küçük Kaymaklı, Yenikent Perçinci, Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği takımların karşılaşmaları keyif verdi. Minik sporcuların ortaya koydukları inanılmaz mücadele ve güzel hareketler ile izleyenleri hayran bıraktı.

U8 (2018 DOĞUMLU) ŞAMPİYON

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası’nda” U8’lerde (2018 doğumlu) Küçük Kaymaklı ile Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği karşılaştı. Minik sporcuların kendilerini gösterme adına istek ve arzuları karşılaşmada ön plana çıkarken izleyenlere keyifli anlar yaşattılar.

U6 (2020 DOĞUMLU) ŞAMPİYON

Küçük Kaymaklı İbrahim Mısırlıoğlu tesislerinde gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası’nda” U6’larda (2020 doğumlu) Küçük Kaymaklı ile Beşparmak Gençlik ve Spor Derneği karşılaştı. Küçük sporcuların futbola özgü temel hareketleri yapabilme adına efor sarf ederken, zaman zaman güzel hareketleri sergileyerek keyif verdiler.

İKRAMLAR YAPILDI

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi tarafından organize edilecek Atakom ana sponsorluğunda gerçekleştirilen “23 Nisan Futbol Turnuvası” tüm kategorilerde futbol şenliğinde tamamlanmasının ardında Küçük Kaymaklı Spor Kulübü Akademisi sorumlusu Salih Sakallı ve ekibi tarafından katılan tüm takımlara döner partisi yanında içeceklerle ikramda bulunarak organizasyon başarılı bir şekilde tamamlanmış oldu.