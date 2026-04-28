AKSA Süper Lig ekiplerinden Mormenekşe, ligin 28’inci haftasında oynadıkları Cihangir maçının ardından yazılı bir açıklama yaparak hakem hatalarına dikkat çekti.

Karşılaşmanın hem şampiyonluk, hem de kümede kalma yarışı açısından büyük önem arz ettiğini aktaran Mormenekşe kulübü, böylesi bir karşılaşmada yapılan hakem hatalarının camiaları tarafından derin bir hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Deneyimli hakem Fehim Dayı'nın yönettiği Mormenekşe – Cihangir mücadelesini, konuk ekip son anlarda bulduğu peş peşe gollerle 4-3 kazanmıştı.

Mormenekşe’nin açıklaması şöyle:

“Değerli Futbol Kamuoyu,

25.04.2026 tarihinde Aksa Süper Lig kapsamında kendi sahamızda Cihangir ile oynadığımız karşılaşma, yalnızca şampiyonluk yarışı açısından değil, aynı zamanda küme düşme hattını doğrudan ilgilendirmesi bakımından da son derece kritik bir mücadele olmuştur.

Bu bilinçle hazırlandığımız karşılaşmada takımımız hafta boyunca son derece iyi bir hazırlık süreci geçirmiş, maç boyunca da üstün bir performans sergilemiştir. Nitekim mücadelenin son dakikalarında 3-2 öne geçerek bu emeğin karşılığını sahaya yansıtmıştır.

Ancak karşılaşmanın hakemi Fehim Dayı tarafından verilen ve izahı mümkün olmayan uzatma süresi ile bu sürenin de aşılması sonucu, 98 ve 99. dakikalarda kalemizde gördüğümüz gollerle karşılaşma farklı bir noktaya taşınmıştır.

Hakemin, uzatma süresinin uzatılmasına gerekçe olarak oyunun durduğunu ifade etmesi, gerek saha içindeki gözlemlerimiz gerekse maç görüntüleri ile örtüşmemektedir. Yayın kayıtlarının incelenmesi sonucunda, uzatma dakikalarında oyunun durmasını gerektirecek herhangi bir olağanüstü durumun yaşanmadığı açıkça görülmektedir.

Bununla birlikte, hakemin bir spor programında yaptığı “kalecinin oyunu yavaşlatması nedeniyle süre eklediği” yönündeki açıklamalar da gerçeği yansıtmamaktadır.

Karşılaşma boyunca verilen kararlar incelendiğinde, takdir haklarının büyük çoğunluğunun rakip takım lehine kullanıldığı açıkça görülmektedir. Nitekim rakip takımın 4. golünü atan oyuncunun gol sevinci sırasında formasını çıkarmasına rağmen disiplin cezası uygulanmaması, bu hataların somut örneklerinden biridir.

Ayrıca karşılaşmanın son anlarında 3-2 önde olduğumuz bölümde kazandığımız korner atışının, yan hakemin doğru işaretine rağmen aut olarak değerlendirilmesi ve devamında kalemizde gol görmemiz, yönetimdeki ciddi hatalardan biri olarak kayıtlara geçmiştir.

Yaşanan tüm bu gelişmeler, karşılaşmanın sonucuna doğrudan etki etmiş; rakip takım lehine avantaj oluştururken kulübümüze büyük zarar vermiştir.

Son dönemde hakemlik kariyerinin sonuna yaklaştığını ifade eden hakemin, böylesine kritik bir karşılaşmada sergilediği bu yönetimin camiamızda derin bir hayal kırıklığı yarattığını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yaşanan tüm bu olaylar ışığında takdiri başta futbol federasyonu olmak üzere spor kamuoyuna bırakıyoruz.”