KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Türkiye’nin İstanbul şehrinde 13-14 Eylül 2025 tarihlerinde yapılacak olan 2025 Kempo Türkiye Şampiyonasına, katılacak.

KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Yönetim kurulu şampiyonaya 1 yönetici 14 sporcu , 3 antrenör olarak katılım sağlanacağını açıkladı.

13-14 Eylül’de yapılacak olan Kempo şampiyonasına, Federasyonumuzun imkanları ve ailelerin katkılarıyla katılım sağlanacağı bildirildi.

Bu organizasyonun KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu altına alınan yeni spor dalı olan Kempo sporuna resmi ilk katılım olacağı da beliritldi.

17. AYDA TİLKİ KİCKBOKS ŞAMPİYONASI 21 EYLÜL’DE

Öte yandan 21 Eylül 2025 tarihinde Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda, 2025 3. Ayak ve 17. Ayda Tilki Kickboks Şampiyonası gerçekleştirilecek. Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonunda organizasyonu yapılan 2025 yılı ilk lig maçı halka açık olup tüm spor severler davet edildi.

Şampiyona saat 9.00 da başlayacak ve katılım sayısı ve maçların uzamasına göre 19:00 da biteceği öngörülmekte.