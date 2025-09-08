Lefkoşa Darts Birliği (LDB) sekiz hafta sürecek ferdi darts ligi organize ediyor. Organize edilecek ferdi lig, Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu kuralları çerçevesinde oynanacak olup, havaların sıcak olmasından dolayı sporcular şort ve spor ayakkabı ile mücadele edebilecek.

Ferdi lig Lefkoşa Darts Birliği lokalinde her Salı günü olmak üzere 9, 16, 23, 30 Eylül ve 7, 14, 21, 28 Ekim tarihlerinde yapılacak.

Lige katılım ücretleri 800 TL olup ücretler peşin olarak alınacak. Lige son katılım tarihi 9 Eylül Salı olarak belirlendi.

Turnuva sonunda ilk üçe girenlere ve yan ödüllere plaket verileceği, ayrıca birinciye 6.000 TL, ikinciye 4.000 TL, üçüncüye 2.000 TL, dördüncüye 2.000 TL, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinciye de 800’er TL olmak üzere toplamda 17.200 TL para ödülü dağıtılacağı açıklandı.

Lige katılım ile ilgili daha detaylı bilgi için 05428529002 numaralı telefondan (LDB Başkanı Turgut Çalıcı) elde edilebilir.