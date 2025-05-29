Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 10.30 sıralarında Alsancak’ta bir marketten toplam değeri 2 bin 880 TL olan 2 şişe alkollü içkiyi çalan şahsın R.R.A.(E-39) olduğu belirtildi.

Öte yandan dün 10.00 sıralarında, Girne’de Göksu Sokakta bir iş yerinde çıkan kavgaya karışan iki kişi tutuklandı.

İş nedeniyle tartışan, birbirine vuran, bağırarak çevreye rahatsızlık veren C.A.(E-25) ile M.U.’nun (E-22) kavga sırasında tasarruflarında kanunsuz bıçak bulundurduğu da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Denetimler sürüyor

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi
Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’ta eş zamanlı asayiş ve trafik denetimi
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Polisin açıklamasında, ülke genelindeki denetimlerin sürdüğü kaydedildi. Buna göre, KKTC genelindeki denetimde yasal statüsü olmadığı halde ülkede yaşayan bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.