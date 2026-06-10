Taekwondo Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen Kulüplerarası Taekwondo Karate Budo Şampiyonası Pazartesi günü yapıldı.
Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapılan şampiyonaya tüm bölgelerden sporcular katılırken şampiyonayı, Senior Master Öykü Ergin Başkanlığında Zehra Karip ve federasyon hakem heyeti yönettiler.
Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende Federasyon başkanı Eyüp Zafer Gökbilen tarafından verildi.
BAYANLAR SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Melek Ünver
2. Katagori : 1. Hayrunnisa İkinci
3. Katagori : 1. Emine Su Yılmaz
4. Katagori: 1. Neva Keskin
5. Katagori: 1. Dua Rezwan Zaman
6. Katagori: 1. Sema Oktay
7. Katagori: 1. Zeynep Kültür
8. Katagori: 1. Nilda Köylü
9. Katagori: 1. Su Dağılmış
10. Katagori: 1. Meryem Naz Tezen
11. Katagori: 1. Anna Kalyayeva
ERKEKLER SONUÇLARI
1. Katagori : 1. Mustafa Kemal Çağlar
2. Katagori : 1. Ali Kencebay
3. Katagori : 1. Sami Sultanoğlu
4. Katagori : 1. Ali Atalay Çeliköz
5. Katagori: 1. İlya Praehyk
6. Katagori: 1. Michael Tobiczyk
7. Katagori: 1. Hasan Yıldırım
8. Katagori: 1. Süleyman Çelik
9. Katagori: 1. Mahir Eymen Çelik
10. Katagori: 1. Kuzey Ege Şanverdi
11. Katagori: 1 Deha Emekçi
12. Katagori: 1. Ali Poyraz Gezer
13. Katagori: 1. Mert Ali Batıray
14. Katagori: 1. Hasan Kılınç
15. Katagori: 1. Süleyman Mimedov
16. Katagori: 1. Mehmet Demirkan Liman
17. Katagori: 1. Kuzey Dağılmış