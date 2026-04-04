Ahmet İKİDERELİ

Pamuklu-Kumyalı ana yolunda, dün öğle saatlerinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 71 yaşındaki Ziyamet köyü sakini Cemal Temel hayatını kaybetti. Kazada dört kişi yaralandı.

71 yaşındaki Cemal Temel, yönetimindeki FK 036 plakalı araçla Karpaz’dan Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada yolun sağına geçerek, karşı yönden gelen 26 yaşındaki Kadir Büyüksoy yönetimindeki VN 852 plakalı araca çarptı.

Kazada ağır yaralanan Cemal Temel, ambulans ile Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı sırada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yolda yaşamını yitirdi.

Kazada yaralanan FK 036 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 64 yaşındaki Hüseyin Nurçin ile 68 yaşındaki Tahir Nurçin, VN 852 plakalı araç sürücüsü Kadir Büyüksoy ve araçta yolcu olarak bulunan 33 yaşındaki Eren Keskin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.