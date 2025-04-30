Gazimağusa’da faaliyet gösteren Önder AVM adlı iş yerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı.

Söz konusu iş yerinde saat 07.15 sıralarında, elektrik panoları arası kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangında, 6 adet muhtelif amaçlar için kullanılan soğutucu buzdolapları, ahşap raflar, ahşap asma tavan, 22 adet pencere, 3 adet klima iç ünitesi, elektrik ve su boru tesisatları, 12 adet demir raflar ve üzerindeki muhtelif eşyalar, 4 adet elektrik panosu, 2 adet alüminyum kapı, muhtelif eşya ile çeşitli alkoller yandı.

İş yerinin zemin, tavan ve duvarları çıkan isten dolayı zarar gördü.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi ve özel işletmelere ait su tankerleri ile müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangının ardından, soğutma çalışmaları yapıldı.