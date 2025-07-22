AB Bilgi Merkezi’nden verilen bilgiye göre, AB Bilgi Merkezi ile HASDER iş birliğinde düzenlenen etkinliğin açılış gecesinde, HASDER ve Klirou Kültür ve Spor Derneği (PAOK) halk dansları ekiplerinin sahne almasının ardından Alasya, Melatonin ve Grup Altüst konser verecek.

16. Lefkoşa Gençlik Günleri, 28-30 Temmuz tarihleri arasında gençlere yönelik Yapay Zekâ ve Dijital Beceriler Atölyesi, 6 Ağustos’ta Sinema Gecesi ve Söyleşi, 9 Ağustos’ta Surlariçi’nde düzenlenecek Velesbitnan Hazine Avı Yarışması ve 12 Ağustos’ta gerçekleştirilecek Gençlerle Yuvarlak Masa Söyleşisi ile devam edecek.