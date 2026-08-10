Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Dr. Arif Albayrak ve Mustafa Cihangir’in küratörlüğünde, Hascen Doğan Esenyel’in koordinatörlüğünde düzenlenen sanat buluşmasına; KKTC’li sanatçıların yanı sıra Türkiye, İran, Rusya, Hindistan, Azerbaycan ve Tunus’tan sanatçılar katılıyor.

Sanatçılar, bir hafta boyunca Güzelyurt Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) kendilerine tahsis edilen çalışma alanlarında eserlerini hazırlayacak ve Sanat Buluşması’na katkı koyan Türk Dünyası Belediyeler Birliği adına Genel Sekreter Talha Özdemir de yarın saat 10.30’da etkinliğe katılacak.

Etkinlik boyunca ortaya çıkacak eserler, cumartesi saat 18.00’de Güzelyurt Sergi Salonu’nda düzenlenecek açılışla sergilenecek.