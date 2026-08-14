Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Babutsa Kültür ve Sanat Festivali bugün başlıyor.

3 gün sürecek festivalde, halk dansları, çocuk gösterileri, ateş dansı, konser, tombala çekilişleri gibi birçok etkinlik yer alacak.

Serdarlı 14 Ağustos Stadyumu’nda gerçekleştirilecek festivalin açılışı, saat 19.45’te Serdarlı Belediyesi önünden başlayacak kortej yürüyüşüyle yapılacak.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, festival öncesinde yaptığı açıklamada, tüm hazırlıkların büyük bir heyecanla sürdüğünü belirterek, bölge halkının yanı sıra adanın dört bir yanından vatandaşları Serdarlı’ya davet etti.

Kasım, festivalin yalnızca bir eğlence organizasyonu değil, bölgenin kültürünü, dayanışmasını ve sosyal yaşamını güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu vurguladı.

Kasım, festival kapsamında üç gün boyunca çocuklar, gençler, aileler ve misafirlere hitap edecek bir program hazırladıklarını ifade etti.

FESTİVAL PROGRAMI

Festivalin açılış konuşmaları kortej yürüyüşünün ardından saat 20.15’te yapılacak. Açılışta, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, AKARE Dance ve Sport Center ve Geçitkale-Serdarlı Belediyesi Personeli Halk Dansları Topluluğu sahne alacak.

Gecede, gösterilerin ardından Arda Gündüz ve Serdar Demir konseri yer alacak. Festivalin ilk günü tombala çekilişiyle tamamlanacak.

Festivalin ikinci günü; cumartesi, program, saat 20.30’da Çınarlıyı Sevenler Derneği Halk Dansları Topluluğu ile başlayacak ve ardından saat 20.45’te Zehra Kulle ile Zumba Kids Gösterisi, saat 21.00’de SER-SAD Türk Müziği Korosu, sahnede olacak.Ateş Dansı Gösterisi ve 22.00’deki Grup S.O.S ve Muhittin Yangın konserinin ardından gece tombala çekilişiyle sona erecek.

7. Babutsa Kültür ve Sanat Festivali’nin pazar günkü finalinde ise; saat 20.00’de DJ Yusuf Coşkuner, saat 21.30’da Mustafa Ceceli sahne alacak. Festival Havai Fişek Gösterisi nin ardından tombala çekilişiyle tamamlanacak.