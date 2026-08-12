İskele Belediyesi tarafından Ağıllar köyüne inşa edilen rekreasyon alanı yarın törenle hizmete açılacak.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı'nın açılış töreni saat 19.30’da yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik rekreasyon alanında; basketbol sahası, yürüyüş yolları, futbol oyun alanı ve dinlenme alanları bulunuyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağı açılış töreninde, çocuklara hediye de dağıtılacak.