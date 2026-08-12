İskele Belediyesi tarafından Ağıllar köyüne inşa edilen rekreasyon alanı yarın törenle hizmete açılacak.
İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Ağıllar Köyü Rekreasyon Alanı'nın açılış töreni saat 19.30’da yapılacak. Yaklaşık 2 bin 400 metrekarelik rekreasyon alanında; basketbol sahası, yürüyüş yolları, futbol oyun alanı ve dinlenme alanları bulunuyor. Çocuklara yönelik etkinliklerin de yer alacağı açılış töreninde, çocuklara hediye de dağıtılacak.
İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, rekreasyon alanıyla ilgili yaptığı açıklamada, Ağıllar Rekreasyon Alanı’nın köyün sosyal yaşamı için önemli katkı sağlayacağına inanç belirtti. İskele Belediyesi’ne bağlı tüm köylerin ihtiyaçlarını önemsediklerini ifade eden Sadıkoğlu, rekreasyon alanının çocukların oyun oynayacağı, gençlerin spor yapacağı ve ailelerin bir araya geleceği bir buluşma noktası olduğunu söyledi.