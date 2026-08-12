Kıbrıs Türk Sanayi Odası Yaşam Boyu Eğitim Merkezi (KTSO- YBEM) “Yeni Çağda Yapay Zekâ” konulu seminer gerçekleştirdi.

KTSO’dan verilen bilgiye göre, KTSO konferans salonunda yer alan seminer, Smartix Trading Ltd. Direktörü Eyyüp Kavalcı tarafından verildi.

İki oturum olarak düzenlenen üç saatlik eğitim programına bilişim, gıda, mobilya-ahşap ve metal işleme başta olmak üzere birbirinden farklı alanlarda faaliyet gösteren firma ve kurumlar katıldı.

Seminerde, KTSO üyesi Efetech Technology Ltd.'in yazılımını kendi bünyesinde geliştirdiği robot köpek Trodos katılımcılarla buluştu.

YBEM’in yapay zekâ eğitimleri serisini, farklı konu başlıklarını ve sektörel ihtiyaçları ele alarak planlamaya devam edeceği belirtilen açıklamada, programlarla ilgili gelişmelerin KTSO iletişim kanallarından duyurulacağı kaydedildi.

Program sonunda katılımcılara katılım sertifika verildi.

Seminerle ilgili değerlendirmede bulunan KTSO-YBEM Koordinatörü Ziynet Deniz, “Üyelerimizin büyük bölümü yapay zekâyı bir şekilde kullanıyor. Asıl ihtiyaç, bu araçları verimi artıracak ve daha stratejik bir biçimde kullanabilmek için yanlarında bir yol arkadaşı bulabilmek. YBEM olarak bu yol arkadaşlığını üyelerimize sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.” dedi.