Bengihan, yazılı açıklamasında, KŞK çalışanlarına, maddeleri üzerinde müzakere yapılmayan sözleşmenin dikte edildiğini iddia etti.

KTAMS’ın görüşme yapmak için aylardır Cumhurbaşkanlığı’ndan randevu talep ettiğini ancak konunun gündeme alınmadığını savunan Bengihan, KŞK çalışanlarının toplumun geçmişine, hafızasına, yasına ve onuruna hizmet ettiğini söyledi.

Güven Bengihan, savaş döneminde kaybedilen insanların bulunmasına katkı koyan bu insanların hak mücadelesinin ve sendikalaşmasının önünü kapatıldığını da savunarak, KŞK çalışanlarının uluslararası hukukta da güvence altına alınan toplu pazarlık hakkının hiçe sayıldığını ileri sürdü.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, bu kadar kritik ve hassas görevde çalışan insanlara yasal hakkın çok görülüp görülmediğini de sordu.