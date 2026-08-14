Yeniboğaziçi Belediyesi tarafından düzenlenen 15. Yeniboğaziçi Pulya Festivali ve 6. Uluslararası Halk Dansları Festivali bugün başlıyor.

Etkinlik Eski Düğün Salonu önündeki Miri Kafe’de saat 19.00’da yapılacak kortej yürüyüşüyle başlayacak.

Festivalde, Yeniboğaziçi Festival Alanı, Amfi Tiyatro’da yapılacak açılış töreni sonrasında farklı ülkelerden gelen halk dansları ekipleri sahne alacak.

Halka açık ve ücretsiz olacak festivalin ilk gecesi sanatçı Fatma Turgut konseri ile tamamlanacak.

Sekiz gün boyunca devam edecek festival kapsamında kültür-sanat etkinliklerinin yanı sıra müzik ve eğlence programları da yer alacak.