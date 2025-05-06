Polis, Nasır Ali’nin tedavi görmekte olduğu Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi, Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceğini açıkladı.

Nasır Ali, Tatlısu'da 25 Nisan’da bir inşaatın birinci katında sıva işi yaparken el arabası ile geri geri gittiği sırada, yaklaşık 3 metre yükseklikteki balkondan zemine düşmesi sonucu ağır yaralananmış ve kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatın ardından, Yeniboğaziçi Yakın Doğu Hastanesi’ne sevk edilerek gözetim altına alınmıştı.