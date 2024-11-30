Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen MusMer UniLeague 3. Hafta karşılaşmasında, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ) ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadelede, Yakın Doğu Üniversitesi, rakibini 73-67 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

Atilla Topaloğlu ve Aykut Fidansoy Damga Vurdu

Yakın Doğu Üniversitesi’nde Atilla Topaloğlu, 20 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken, 8 ribaund ile Aykut Fidansoy savunmada önemli bir katkı sağladı. BAÜ cephesinde ise Timur Rüstemov 20 sayı kaydederek takımını sırtlamaya çalışırken, OmahChijindu 12 ribaund ile pota altındaki etkinliğini gösterdi.

Seyirci Coşkusu ve Eğlence Dolu Anlar

Kalabalık bir seyirci kitlesinin izlediği karşılaşmada, MusMer maskotu ve dans ekibi izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Tribünlerdeki coşku, maçın heyecanına renk kattı.