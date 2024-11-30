Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Halil Erdem Canaloğlu, Serkan Özdenkçi

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Şükrü Erdoğan, Ünal Kaya, Mustafa Vardi, Emirhan Çil, Yakup Şen, Semih Ünaldı (Dk 90+5 Balde), Sertan Kurukafa (Dk 90+1 Halil Uçar), Umar Aminu (Dk 87 Fırat Ersalan), Akabueze, Hüseyin Deynekli.

Lefke: İrfan Özbay, Armstrong, Mustafa Tahsildaroğlu, Yakup Esmeraslan (Dk 79 Mehmet Ali Avunç), Kemal Solkanat, Aykut Esmeraslan, Kaan Savaşkan (Dk 88 Mehmet Kum), Kouassı, Arda Karanfiloğlu (Dk 63 Gökhan Titiz), Fourmy, Erkan Yolaç (Dk 63 Caner Sevin).

Goller: Dk 39 Yakup Şen, Dk 90+6 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).

Aksa Süper Ligin 11. Haftasının zorlu maçlarından olan M.Değirmenlik – Lefke mücadelesinde kazanan ev sahibi M. Değirmenlik oldu.

Yakup Şen ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile konuk ettiği Lefke’yi 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi oldu. Aldığı bu galibiyetle Miracle Değirmenlik puanını 24 yaparken, Lefke ise 23 puanda kaldı. Önümüzdeki hafta Miracle Değirmenlik İskele deplasmanına giderken, Lefke sahasında CB Gençlik Gücü’nü konuk edecek.

8.dk: Kalabalık adamla gelişen konuk Lefke atağında Fourmy’nin kafa vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı.

15.dk: Lefke savunma arkasına atılan güzel topa hareketlenen Hüseyin Deynekli’nin ceza alanına girer girmez vuruşunda top yandan auta gitti.

22.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında sol kanattan ceza alanına giren Mustafa Vardi’nin son çizgiden ortasını önce kaleci İrfan, sonrasında savunma uzaklaştırdı.

23.dk: MiracleDeğirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda, Semih’in direk kaleye gönderdiği topu kaleci İrfan güzel önledi.

39.dk: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Şükrü’nün vuruşunu kaleci İrfan kornere çeldi.

39.dk: MiracleDeğirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Yakup ceza alanı dışından güzel bir gole imza attı.1-0

65.dk: Sağ kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Akabueze’nin ortasında Sertan’ın ceza alanı içerisinde boş pozisyonda kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

79.dk: MiracleDeğirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Ünal’ın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

84.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde Hüseyin Deynekli’nin uzak direğe vuruşunda top direği yalayarak dışarı gitti.

90.dk: Lefke’nin geliştirdiği atakta yapılan ortada boş pozisyonda Armstrong’un kafa vuruşunda top üstten az farkla dışarı gitti.

90+6.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli maçın skorunu tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 Miracle Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.