AKSA BİRİNCİ LİG 19. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 19. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, zirve yarışında olan üç takım haftayı kayıpsız geçerek hedeflerine bir adım daha yaklaştılar.

Lider Mormenekşe, zorlu Yalova deplasmanından galibiyetle dönerken, takipçisi K.Kaymaklı konuk ettiği Dipkarpaz’ı, Kozanköy ise Maraş’ı mağlup ederek haftayı 3’er puanla kapatarak play-off hattıyla arayı açtılar.

Play-Off hattındaki takımlardan Yalova ile Yeniboğaziçi takımları haftayı mağlubiyetle kapatırlarken, Düzkaya haftayı beraberlikle kapatması sonrasında Hamitköy Çanakkale deplasmanından galibiyetle ayrılarak play-off hattına yükseldi.

İkinci devrenin çıkış yakalayan ekiplerinden Geçitkale konuk ettiği Türk Ocağı’nı mağlup ederek üst üste 3. Galibiyetini alarak play-out hattından kurtulma adına önemli 3 puanı daha hanesine yazdırdı.

Ligin dibinden uzaklaşmak isteyen Vadili ise konuk ettiği Binatlı ile 1 -1 berabere kalarak üst üste üçüncü beraberliğini aldı.

Bu hafta 1. Ligde oynanan 8 maçın üçünü ev sahipleri üçünü deplasman takımları kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maçların tümünde gol atılırken, kale ağları 27 kez havalanarak maç başına 3,5 gol ortalamasına yaklaşıldı.

Haftanın en farklı galibiyetlerini Yılmazköy ile A. Kozanköy takımları 3-0’lık skorlarla alırlarken, Kaymaklı – N.Dipkarpaz ile Yalova- Mormenekşe maçları ise 4-2’lik skorlarla en gollü maçlar oldular.

Gol krallığı yarışında açık ara zirvede olan K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz haftayı hat-trick yaparak kapattı ve gol sayısını 31’e yükseltti. Onu 15 golle Yalova’dan Yiğitcan ayaz takip etmekte.

Oynanan karşılaşmalarda 44 sarı kart gösterilirken 2’de kırmızı kart çıktı.

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Lider Mormenekşe, zorlu Yalova deplasmanında istediği futbolu ortaya koyarak güçlü rakibini 4 golle mağlup ederek haftanın en önemli galibiyetlerinden birini alıp süper lig yolunda büyük bir engeli aştı.

Haftanın Futbolcusu: İlyas Yılmaz (Küçük Kaymaklı)

Küçük Kaymaklı’nın golcüsü İlyas Yılmaz, Dipkarpaz maçında da attığı 3 golle hat trick yaparken, galibyet getiren futbolcu olup, Gol Krallığı yarışında da 31 gole yükselerek açık ara liderliğini sürdürdü

Haftanın Teknik Adamı: Devrim İzge (M. Hacıali Yılmazköy)

Yılmazköy antrenörü Devrm İzge, takımını ligin ikinci devresine iyi hazırladığını oynadığı, zorlu Yeniboğaziçi deplasmanında ortaya koydu. İzge takımını iyi hazırlayıp, maç sırasında da yerinde müdahaleleriyle galibiyetin mimarı

Haftanın Hakemi: Şakir Azizoğlu (Vadili – Binatlı)

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından birini yöneten Şakir Azizoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve doğru düdükleriyle her iki takımın da takdirini alırken, yardımcılarıyla birlikte başarılı bir maç yönetti.

Haftanın Kare Ası

Haluk (Mormenekşe), Azad (Kozanköy) Berkay (Hamitköy) Ramazan (Mormenekşe)

Haftanın Onbiri

Mustafa (Geçitkale) Salih Say(Yılmazköy),Hasan Çakır (K.Kaymaklı) Salih Sakallı (Hamitköy) Ersal (Yılmazköy) Isaac (Mormenekşe) Tuğrul (K.Kaymaklı) Kahraman (Kozanköy) Erhan (Mormenekşe) Süleyman(Yılmazköy) Turgut (Geçitkale)

AKSA 1.Lig 19. Hafta sonuçları

Çanakkale-Hamitköy: 1 – 3

Lapta-Düzkaya: 1 – 1

Yalova-Mormenekşe: 2 – 4

K.Kaymaklı-N.Dipkarpaz: 4 – 2

Vadili-Binatlı : 1 – 1

Yeniboğaziçi-MH Yılmazköy: 0 – 3

S.Geçitkale-Türk Ocağı: 1 – 0

A.Kozanköy-Maraş: 3 – 0

AKSA 1.Lig 20. Hafta programı

Türk Ocağı – Lapta

Hamitköy – Maraş

Düzkaya – K.Kaymaklı

N. Dipkarpaz – Yalova

M.Hacıali Yılmazköy – Vadili

Binatlı – S. Geçitkale

Mormenekşe – A. Kozanköy

Çanakkale - Yeniboğaziçi

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

