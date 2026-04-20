AKSA SÜPER LİG 27. HAFTA PANORAMASI

Aksa Süper Ligin 27. haftası Pazar günü oynanan maçlarla tamamlandı. Lider Cihangir konuk ettiği zirve takipçisi Doğan Türk Birliği mağlup ederek haftayı lider olarak tamamladı, takipçisi Gençlik Gücü de konuk olduğu Karşıyaka’yı son dakika golüyle mağlup ederek zirveye ortaklığını sürdürdü, ancak avantaj eşit puandaki CB Gençlik Gücü’nde.

Son 3 haftaya girilirken, Karşıyaka takımı yeniden play-out tehlikesi yaşamaya başladı.

Sezonun ikinci devresinde aldığı seri galibiyetlerle üst sıralarda yer edinen Mağusa Türk Gücü, Mağusa derbisinde Dumlupınar’ı mağlup ederek 4. sırayı garantiledi. Dumlupınar ise istikrarsız gidişatını sürdürdü.

Ligin en rahat ekiplerinden Çetinkaya konuk ettiği Lefke’yi mağlup ederek çıkışını sürdürürken, Lefke’yi ise play-out ateşine gönderdi.

Play-out hattını ilgilendiren haftanın zor maçlarından olan K.Kaymaklı ile Mesarya arasındaki zorlu maçı ev sahibi K.Kaymaklı kazanarak son haftalara play-out dışında girdi. Mesarya ise play-out dışında kalma şansını iyice azalttı.

Ligin rahat takımlarından A. Yeşilova konuk ettiği play-out hattındaki Yenicami’ye som dakikalarda yediği golle mağlup olurken, Yenicami bu galibiyetle play-out dışında kalma şansını artırdı.

Play-out hattı dışına çıkmak isteyen Esentepe konuk olduğu direk düşme riski bulunan Mormenekşe’yi mağlup ederek 2 basamak birden yukarı çıktı ve play-out dışında kaldı. Mormenekşe ise kabus görmeye devam etti.

Ligin dibini ilgilendiren maçta ev sahibi Gönyeli konuk ettiği Yeniboğaziçi’ni mağlup ederek play-out hattına yükselme adına umutlanırken, Yeniboğaziçi ligde kalma adına umutlarını iyice azalttı.

Aksa Süper Ligin 27. Hafta maçları sonunda oynanan 8 maçın 5 maçını evsahibi takım, 3 maçı da deplasman takımları kazandı. Bu hafta beraberlik yaşanmadı.

27. haftada fileler 28 kez havalanarak, maç başına düşen gol ortalaması 3.5 oldu. 28 golün 17’si yerli futbolculardan gelirken, 11 golü ise yabancı oyuncular attı.

Gol krallığı yarışında zirvede olan Cihangir’den Ndong Meye, bu haftayı boş geçmeyerek gol sayısını 25 yaptı. Meye’nin en yakın takipçisi ise 19 golle takım arkadaşı Babacar Diop.

Hakemler 3 kez penaltı düdüğü çalarken, 45 sarı, 4 de kırmızı kart gösterdi.

Haftanın Takımı: Cihangir

Şampiyonluk yarışındaki Cihangir kendisi gibi yarışta olan Doğan Türk Birliği takımını geriye düşmesine karşın mağlup etmeyi başararak yarışta önemli bir engeli aşmayı başararak umutlarını artırdı.

Haftanın Futbolcusu: Pape Marega (Küçük Kaymaklı)

Haftanın zorlu maçlarından ve play-out hattı için kritik bir maç olan K.Kaymaklı – Mesarya maçında hem oynadığı futbolla takımını ayakta tutan hem de gol atan Papa Marega haftanın futbolcusu olmayı hak etti

Haftanın Teknik Adamı: Emek Kırılmaz(Esentepe)

Esentepe’nin genç teknik adamı Emek Kırılmaz, takımın başında çıktığı üçüncü maçta ikinci galibiyeti almayı başarırken, Mormenekşe karşısında oyuncularını iyi motive edip, iyi bir oyun oynatması nedeniyle haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Utku Hamamcıoğlu (Küçük Kaymaklı-Mesarya)

Zorlu K.Kaymaklı – Mesarya maçında orta hakemlik görevini yerine getiren Utku Hamamcıoğlu, maç boyunca pozisyonları iyi yorumlayarak, yerinde düdüklerle maçın gerginleşmesine izin vermeden yardımcılarıyla uyumlu iyi bir maç yönetti

Haftanın Kare Ası

Kemal Bağbal (CB Gençlik Gücü), Uğur Gök (Cihangir), Reşit Erişik (Yenicami), Kane Deman (Gönyeli)

Haftanın Onbiri

İdris (K.Kaymaklı), İsmail(GG), Osman (Esentepe), Batuhan(Çetinkaya), Arowollo(Gönyeli), Alpay(K.Kaymaklı), Salih(Esentepe), Mustafa Sakallı(GG), Mert Annan(Çetinkaya), Abacar Sarr(MTG), Babacar(Cihangir).

Aksa Süper Lig 27. Hafta sonuçları

Mağusa Türk Gücü – Dumlupınar: 3 – 1

Karşıyaka – C. B. Gençlik Gücü : 0 – 1

Cihangir – Doğan Türk Birliği: 4 – 2

Mormenekşe – Esentepe: 2 – 4

A. Yeşilova – Yenicami: 2 – 3

Çetinkaya – Lefke: 2 – 1

Küçük Kaymaklı – Mesarya: 2 – 0

Gönyeli – Yeniboğaziçi: 1 – 0

Aksa Süper Lig 28. Hafta programı

Yenicami – Mağusa Türk Gücü

Doğan Türk Birliği – Karşıyaka

Mormenekşe – Cihangir

C. B Gençlik Gücü – A. Yeşilova

Dumlupınar – Çetinkaya

Lefke – K.Kaymaklı

Mesarya – Gönyeli

Esentepe - Yeniboğaziçi

AKSA Süper Lig Puan Tablosu