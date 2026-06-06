Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 2-3-4 Haziran 2026 tarihlerinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Baran Şahinsoy (Yeşiltepe Ilgaz SD)

1 Maç

Batuhan Özoğul (Dörtyol SK)

1 Maç

Emrah Şamlıyaka (Bahçeli SK)

3 Maç

Hüseyin Akaçalı (Yedidalga SK)

2 Maç

Sezer Sezer (Akova Vuda TÇB)

1 Maç

Volkan Özkan (Taşkent TSK)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

Muammer Şenbayrak (Bostancı Bağcıl SK)

1 Maç

Orhan Ulaş (Alayköy Gençlik SK)

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Saldun (Akova Vuda TÇB)

Aydın Yavuz (Taşkent TSK)

Engin Keleş (Dika SK)

Eray Yeşilyayla (Gayretköy GSK)

Halil İbrahim Çocuk (Dika SK)

Halil İbrahim Sivri (Dika SK)

Kemal Barbet (Atoll Kayalar SK)

Metehan Ordu (Kumyalı SK)

Mustafa Tekpınar (Pergama SD)

Onur Furkan Gökalp (Korkuteli GD)

Özder Kızıler (Demirhan SK)

Serhan Yıldıran (Akova Vuda TÇB)

Tuğrulşan Günay (Bahçeli SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 24968 maç numarasıyla 03.06.2026 tarihinde Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Saka SK – Yeşiltepe Ilgaz SD müsabakası sonrasında Yeşiltepe Ilgaz SD Başkanı Harun Muslu’nun hakemlerin yanına giderek tehdit ettiği hakem raporlarından tespit edilmiştir. Disiplin Talimatı’nın 41 (1) (b) uyarınca Harun Muslu’ya 30 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 25025 maç numarasıyla 03.06.2026 tarihinde Mehmetçik Stadı’nda oynanan Yedikonuk SK – Mehmetçik TÇBSK müsabakasının 12.dakikasında Mehmetçik TÇBSK takımının oyuncu sayısının 7 kişiden az kalmasından dolayı ilgili karşılaşma hakem tarafından tatil edilmiştir. Müsabaka tatil edildiği esnada skorun Yedikonuk SK: 5 – Mehmetçik TÇBSK: 0 olması sebebiyle ilgili karşılaşmanın Mehmetçik takımının aynı sonuçla hükmen mağlubiyetiyle tescil edilmesine karar verilmiştir.