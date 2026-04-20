Lapta Yavuzlar Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde öğrenciler, polis ve itfaiye yetkilileri ile de bir araya gelerek, bu mesleklerle ilgili bilgi edindi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta Yavuzlar Lisesi’nde gerçekleştirilen kariyer gününde Girne Polis Müdürlüğü’nde görevli Müfettiş Muavini Ebru Genç ile İtfaiye Memuru Ali Öztürk öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Birçok meslek grubunun tanıtımının yapıldığı kariyer gününde, polis ve itfaiyenin görevleri, polis ve itfaiye kadrosuna alım, eğitim ve çalışma koşulları konularında öğrencilerin soruları görevli polis mensupları tarafından cevaplandırıldı.