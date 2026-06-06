Dursun Özbek'in başkanlığa yeniden seçilip mazbatasını almasıyla iç ve dış transferde hareketlilik başlayacak. Özbek'in ilk imzası ise teknik direktör Okan Buruk ile olacak.

Başkan Özbek görevde kaldığı sürede tecrübeli teknik adamla yola devam etmek istiyor. Özbek, şampiyon çalıştırıcı ile 2 yıllık sözleşme uzatacak.

Okan Buruk'un yıllık ücretinde de Türk lirası bazında 2 katı artış yapılacak. En az 1 sezon daha sarı kırmızılı takımda kalmak isteyen 52 yaşındaki çalıştırıcı, Avrupa'dan gelebilecek olası tekliflere de kapıyı kapattı.

2022-23 sezonunda göreve başlayan Buruk, geride bıraktığı 4 sezonda 4 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 süper kupa kazandı. Sarı kırmızılı ekipte 203 resmi maça çıkan deneyimli çalıştırıcı, 2.27'lik puan ortalaması yakaladı.