Yeni sezonda Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligi'nde mücadele edecek olan Binatlı'da daha önce 5 Haziran'da yapılacağı açıklanan Genel Kurul toplantısı ertelendi.

Binatlı'dan yapılan açıklamada, söz konusu ertelemenin kulübün eski başkanlarından Fevzi Uçaner'in son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarından kaynaklı olduğu belirtildi.

TEK ADAY NİHAT KAMER

Binatlı'da yeni Genel Kurul tarihi ilerleyen süreçte açıklanacak. Binatlı Yılmaz Spor Kulübü'nün tüzüğü gereği adaylık başvuruları son 48 saate kadar kabul edilirken, daha önce 5 Haziran'da yapılacağı açıklanan başkanlık seçimi için 4 Haziran'a kadar mevcut başkan Nahit Kamer dışında başka bir adaylık başvurusu bulunmadı.

Dün yapılan bu zorunlu erteleme sonrası ise, tüzük gereği bir başka isim seçime aday olamayacak ve Nahit Kamer tek aday olarak seçime girecek.

Binatlı Kulübü’nden yapılan açıklama şöyle:

"05 Haziran 2026 Cuma günü saat 18.00’de gerçekleştirilmesi planlanan Olağan Genel Kurulumuz ve Başkanlık Seçimimiz öncesinde, mevcut Başkanımız Sayın Nahit Kamer dışında herhangi bir aday çıkmaması nedeniyle seçimimizin tek adaylı olarak yapılması öngörülmekteydi. Ancak kulübümüzün geçmiş dönem başkanlarından, kulübümüze önemli hizmetlerde bulunmuş Efsane Başkanlarımızdan Sayın Fevzi Uçaner’in sağlık durumunun ciddiyetini koruyor olması nedeniyle, Başkanımız Sayın Nahit Kamer ve Yönetim Kurulumuzun ortak kararı doğrultusunda Genel Kurulumuzun ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Kulübümüz için büyük değer taşıyan Sayın Fevzi Uçaner’e acil şifalar diliyor, yeni Genel Kurul tarihinin en kısa süre içerisinde camiamız ve kamuoyu ile paylaşılacağını bildiriyoruz. Tüm üyelerimizin ve camiamızın bilgisine saygıyla sunarız.”