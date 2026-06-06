Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor. BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 4. hafta maçları oynanacak.
4. hafta maçlarının programı şöyle;
1.GRUP
6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00
Bostancı Bağcıl SK – Gayretköy GS, Gayretköy Stadı
Serhatköy SK – Akçay SK, Zümrütköy Stadı
Yedidalga SK – Doğancı SK, Bilal İyigün Stadı
2. GRUP
7 Haziran Pazar, Saat 17:00
Lefkoşa SKD – Dika SK, Gönyeli Stadı
Demirhan SK – Alayköy Gençlik SK, Cihangir Antrenman Sahası
Gaziköy SK (Bay)
3.GRUP
7 Haziran Pazar, Saat 17:00
Kayalar SK – Saka SK, Orhan Dural Stadı
Çamlıbel SK – Yeşiltepe Ilgaz SK, Raif Rauf Denktaş Stadı
Akdeniz KSD – Göksu SD, Mustafa Güneralp Stadı
4.GRUP
7 Haziran Pazar, Saat 17:00
Dağyolu SK – Tatlısu Seracılar GSK, Pınarbaşı Stadı
Ali Can Gül SAD – Taşkent TSK, Erdal Barut Stadı
Bahçeli SK (Bay)
5.GRUP
6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00
Pergama SD – Sinde ASK, Mustafa Taner Yalluri Stadı
Yenişehir –Korkuteli, Necip Halil Kartal Stadı
Çayönü – Mutluyaka Güvercinlik Stadı
6.GRUP
7 Haziran Pazar, Saat 17:00
Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı
Serdarlı GB – Gönendere ŞSKSK, 14 Ağustos Stadı
Civisil SK – Akova Vuda TÇB, Zehra Çırakoğlu Stadı
7.GRUP
6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00
Bafra SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı
7 Haziran Pazar, Saat 17:00
Kumyalı SK – Büyükkonuk SD, Şehit Süleyman Gül Stadı
Mehmetçik TÇBSK – Ergazi GSK, Mehmetçik Stadı