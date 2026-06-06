Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu devam ediyor. BTM 2. Lig’de 2025 – 2026 sezonu 4. hafta maçları oynanacak.

4. hafta maçlarının programı şöyle;

1.GRUP

6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00

Bostancı Bağcıl SK – Gayretköy GS, Gayretköy Stadı

Serhatköy SK – Akçay SK, Zümrütköy Stadı

Yedidalga SK – Doğancı SK, Bilal İyigün Stadı

2. GRUP

7 Haziran Pazar, Saat 17:00

Lefkoşa SKD – Dika SK, Gönyeli Stadı

Digiturk Kııbrıs BTM 2. Lig 3. hafta sonuçları
Digiturk Kııbrıs BTM 2. Lig 3. hafta sonuçları
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Demirhan SK – Alayköy Gençlik SK, Cihangir Antrenman Sahası

Gaziköy SK (Bay)

3.GRUP

7 Haziran Pazar, Saat 17:00

Kayalar SK – Saka SK, Orhan Dural Stadı

Çamlıbel SK – Yeşiltepe Ilgaz SK, Raif Rauf Denktaş Stadı

Akdeniz KSD – Göksu SD, Mustafa Güneralp Stadı

4.GRUP

7 Haziran Pazar, Saat 17:00

Dağyolu SK – Tatlısu Seracılar GSK, Pınarbaşı Stadı

Ali Can Gül SAD – Taşkent TSK, Erdal Barut Stadı

Bahçeli SK (Bay)

5.GRUP

6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00

Pergama SD – Sinde ASK, Mustafa Taner Yalluri Stadı

Yenişehir –Korkuteli, Necip Halil Kartal Stadı

Çayönü – Mutluyaka Güvercinlik Stadı

6.GRUP

7 Haziran Pazar, Saat 17:00

Boğaziçi SK – 1461 İskele Trabzonspor, Geçitkale Stadı

Serdarlı GB – Gönendere ŞSKSK, 14 Ağustos Stadı

Civisil SK – Akova Vuda TÇB, Zehra Çırakoğlu Stadı

7.GRUP

6 Haziran Cumartesi, Saat 17:00

Bafra SK – Yedikonuk SK, Şehit Süleyman Gül Stadı

7 Haziran Pazar, Saat 17:00

Kumyalı SK – Büyükkonuk SD, Şehit Süleyman Gül Stadı

Mehmetçik TÇBSK – Ergazi GSK, Mehmetçik Stadı