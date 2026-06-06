ıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde Son 16 Turu maç tarihleri belli oldu.
Program şöyle;
13 Haziran 2026 Cumartesi (Saat 14.00)
Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü - Yedikonuk SK
Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK
BÜY Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu - 1461 İskele Trabzonspor
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Akdeniz Spor Birliği - Yenicami AK
14 Haziran 2026 Pazar (Saat 14.00)
Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar TSK - Geçitkale GSK
Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol SK
Cihangir Stadı: Cihangir GSK - Düzkaya KOSK
Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya TSK - DND L. Gençler Birliği SK