ıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Saydam U15 Ligi'nde Son 16 Turu maç tarihleri belli oldu.

Program şöyle;

13 Haziran 2026 Cumartesi (Saat 14.00)

Gazimağusa Canbulat Stadı: Mağusa Türk Gücü - Yedikonuk SK

BTM 2 Lig’de 4. Hafta programı açıklandı
BTM 2 Lig’de 4. Hafta programı açıklandı
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Gönyeli Stadı: Gönyeli SK - Türkmenköy ASK veya Küçük Kaymaklı TSK

BÜY Alpay Volkan Sahası: Baf Ülkü Yurdu - 1461 İskele Trabzonspor

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı: Akdeniz Spor Birliği - Yenicami AK

14 Haziran 2026 Pazar (Saat 14.00)

Maraş Necip Halil Kartal Stadı: Dumlupınar TSK - Geçitkale GSK

Ağırdağ Boğaz Ahmet Dayı Stadı: Doğan Türk Birliği - Türk Ocağı Limasol SK

Cihangir Stadı: Cihangir GSK - Düzkaya KOSK

Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası: Çetinkaya TSK - DND L. Gençler Birliği SK