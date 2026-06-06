Birinci Lig kulüplerinden M. Haciali Yılmazköy’de önceki akşam kulüp lokâlinde olağan genel kurul gerçekleştirildi.

Kalabalık bir üye topluluğunun katıldığı olağan genel kurulda tek başkan adayı olan mevcut başkan Hüseyin Baflı üyelerin oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi.

Geçtiğimiz sezonun 2 kupalı başkanı Hüseyin Baflı yeni görev dönemine başlarken, yeni yönetim kurulunu gelecek hafta içerisinde açıklayacak. Hüseyin Baflı başkanlığındaki Yılmazköy gelecek sezonda da başarılı ve kupalarla dolu bir sezon geçirmeyi hedefleyecek.