Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun sona ermesinin ardından Sergen Yalçın'la yollarını ayıran ve yeni teknik direktör çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano dönemi başlıyor. Siyah-beyazlı ekipte futbol direktörü Önder Özen'in listedeki isimlerle yaptığı görüşmelerin ardından İtalyan antrenörle anlaşmaya varıldı.

Siyah-beyazlılarlardan KAP'a yapılan bildirimde de Vincenzo Italiano'yla görüşmelere başlandığı belirtildi.

Kulüp kanalına konuşan Vincenzo Italiano şunları söyledi: “Başlamak için sabırsızlanıyorum. Şu an çok duygusal bir an yaşıyorum. Herkese teşekkür ediyorum.”