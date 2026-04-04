AKSA Süper Lig ve Birinci Lig'de 25. hafta bugün ve yarın oynanacak olan maçlarla tamamlanacak.

Birinci Lig maçlarının tümünün bugün oynanacağı 25. Haftada Süper Lig’de ise bugün 1 maç yarın ise 7 maç oynanacak.

Süper Lig’de zirve mücadelesi yapan 3 takımın da play-off hattındaki takımlarla yapacağı karşılaşmaların sonuçları son 6 haftaya girilirken merakla bekleniyor.

Lider Cihangir’in evinde konuk edeceği play-off hattındaki Yenicami karşısında gol ayağı Babacar’ın kırmızı kart cezalısı olması en büyük handikapı. Öte yandan takipçisi C. B. Gençlik Gücü ise zorlu Mormenekşe deplasmanına gidecek. Her iki takımın da puan kaybına tahammülü olmadığı mücadelenin sonucu merakla beklenmekte. Liderin diğer takipçisi Doğan Türk Birliği ise ikinci devrede aldığı kötü sonuçlarla play-off hattına gerileyen Esentepe’yi konuk edecek. Her iki takımın da kaybetmek istemediği maçın sonucu kaderlerini belirleyecek.

Aksa Futbol Ligleri 25. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

AKSA SÜPER LİG

4 Nisan Cumartesi (16.00)

Atatürk Stadı: Çetinkaya – Yeniboğaziçi (İsmail Ercan)

5 Nisan Pazar (16.00)

Lefkoşa Atatürk Stadı: Mağusa T. Gücü – Mesarya (Ali Özer)

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Esentepe (Kerem Eran)

Şht. H. Ruso Stadı: K. Kaymaklı – Gönyeli (Şakir Azizoğlu)

Cihangir Stadı: Cihangir – Yenicami (Burak Mandıralı)

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

M. Hidayet Çağlar Stadı:A. Yeşilova – Lefke (Turgay Misk)

Şampiyon Melekler Stadı: Karşıyaka - Dumlupınar (Evren Karademir)

AKSA BİRİNCİ LİG

4 Nisan Cumartesi (16.00)

Gaziköy Şenol Stadı: Aslanköy – Türk Ocağı (Hakan Ünal)

Sadık Cemil Stadı: Değirmenlik – Hamitköy (Cenk Aras Özfuttu)

Cumhuriyet Stadı: DND L. G. Birliği – Baf Ü. Yurdu (Fehim Dayı)

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya - Maraş (Mustafa Öztugay)

Şht. Şevket Kadir Stadı: Lapta – S. Geçitkale (Şahin Coşkun)

Üner Berkalp Stadı: Binatlı – K. Karadeniz 61 (Zekai Töre)

Göçmenköy Stadı: Göçmenköy – A. Kozanköy (İbrahim Katmer)

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – M. H. Yılmazköy (Abdullah Genç)