AKSA SÜPER LİG 28. HAFTA PANORAMASI

AKSA Süper Lig’in 28. Haftası geride kalırken şampiyonluk yarışı kora kor şekilde devam ediyor.

Lider konumda bulunan Cihangir uzatma dakikalarına geride başladığı Mormenekşe'yi 90+7 ve 90+9'da attığı gollerle 4-3 mağlup ederek iddiasını son iki haftaya taşıdı. İkili averajda önde olduğu için ligin gizli lideri konumundaki China Bazaar Gençlik Gücü, zorlandığı maçta A. Yeşilova’yı 2-1 yenerek bitime 2 hafta kala şampiyonluk için iddiasını güçlendirdi.

Doğan Türk Birliği evinde Karşıyaka’yı 3-0’la geçerek zirveyi 5 puan geriden de olsa takibe devam etti. Haftanın açılış maçında Lefkoşa’da rakibi Yenicami’yi tek golle mağlup eden Mağusa Türk Gücü çıkışını sürdürdü. Dumlupınar da konuk ettiği Çetinkaya’yı mağlup ederek ilk 5 şansını zorlamaya başladı. Lefke’yı deplasmanda 3-0 yenen K.Kaymaklı lig hedefine çok yaklaşırken, Lefke'deki düşüş neler oluyor sorusunu sordurmaya devam ediyor.

Play-Out korkusu yaşamak istemeyen Esentepe de evinde ligin son sırasındaki Yenioğaziçi’ni 3-1 ile geçerek üst üste 3. Galibiyetini almış oldu.

Ligin tehlikeli bölgesinde bulunan Mesarya, geriye düştüğü maçta direk küme düşme hattından kurtulmaya çalışan Gönyeli’yi 3-2 yenerek play-out hattındaki puan farkını iyice azalttı.

Süper Ligin 28. Haftasında 5 maçı ev sahibi takımlar, 3 maçı da deplasman takımları kazandı. Haftada beraberlik yaşanmadı.

Bu hafta fileler 29 kez havalandı. Maç başına düşen gol ortalaması 3.6 oldu. 29 golün 13’ü yerli futbolculardan gelirken, 16 golü ise yabancı oyuncular attı. En farklı galibiyeti Doğan Türk Birliği ile K.Kaymaklı takımları aldı.

Bu hafta cezalı olan Cihangir’den Ndong Meye oynanmadığı için gol sayısı 25’te kalırken, bir gol atan takım arkadaşı Babacar Diop 20 gole ulaştı.

Oynanan maçlarda hakemler 2 kez penaltı düdüğü çalarken, 1 de kırmızı kart gösterdi. 23 tane de sarı kartın gösterildiği 28. Hafta bu sezonun en az kart gösterilen haftası oldu.

Haftanın Takımı: Küçük Kaymaklı

K.Kaymaklı takımı konuk olduğu şiddetle puana ihtiyacı olan zorlu Lefke deplasmanından net bir galibiyet almayı başararak iyice rahatlarken, Lefke’yi de ateşe attı. Kaymaklı takımı hem ligde yükselişe geçerken hem de kritik kupa maçı öncesi moral buldu.

Haftanın Futbolcusu: Tony Obia(Mesarya)

Mesarya takımının golcü yabancısı Tony Obia, konuk ettikleri Gönyeli karşısında takımının geride olduğu dakikalarda attığı golle takımını ateşleyerek galibiyette önemli bir paya sahip olarak haftanın futbolcusu olmayı hak etti.

Haftanın Teknik Direktörü: Hasan Topaloğlu(Mesarya)

Rakibi Gönyeli karşısında 2 – 1 geriye düşen takımına gerek ilk devrenin sonunda gerekse ikinci devrenin başında yapmış olduğu oyuncu değişiklikleriyle müdahale ederek oyunu çevirmeyi başaran Hasan Topaloğlu haftanın teknik adamı olmayı hak etti.

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (Lefke-Küçük Kaymaklı)

Haftanın zorluk derecesi yüksek maçlarından biri olan Lefke – K.Kaymaklı maçının orta hakemliğini yapan Kerem Eran, maç boyunca yerinde düdükler çalarak ve maçın tansiyonunu yükseltecek yanlış kararlar vermeyerek maçı tamamladı.

Haftanın Kare Ası

İdris Yekli (K.Kaymaklı), Cristian Robert (Dumlupınar), Gime Toure (DTB), Mert Sezer(MTG).

Haftanın Onbiri

Kemal (C. B Gençlik Gücü), Hakan(Cihangir), Turgut(K.Kaymaklı), Devran(Esentepe), Orhan(Dumlupınar), Semih(Gençlik Gücü), Erhun (DTB), Berhan (Cihangir), Quentin Debouto (Küçük Kaymaklı), Samson Ebuka(Cihangir), Ege Can Açıkportalı (Esentepe)

Aksa Süper Lig 28. Hafta sonuçları

Yenicami – Mağusa: 0 – 1

Doğan Türk Birliği – Karşıyaka 3 – 0

Mormenekşe – Cihangir: 3 – 4

China B. Gençlik Gücü – A.Yeşilova: 2 – 1

Dumlupınar – Çetinkaya: 2 – 1

Lefke – Küçük Kaymaklı: 0 – 3

Mesarya – Gönyeli: 3 – 2

Esentepe – Yeniboğaziçi: 3 – 1

Aksa Süper Lig 29. Hafta programı

Karşıyaka – Mormenekşe

Cihangir – Esentepe

Yeşilova – Doğan T. Birliği

MTG – C. B Gençlik Gücü

Çetinkaya – Yenicami

K.Kaymaklı – Dumlupınar

Gönyeli – Lefke

Yeniboğaziçi – Mesarya

AKSA Süper Lig Puan Tablosu