AKSA BİRİNCİ LİG 10. HAFTA PANORAMASI

Aksa 1. Lig Süleyman Göktaş Sezonu 10. Hafta karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, zirve yarışı iyice arap saçına döndü.

Ligde lider olarak haftaya başlayan K.Kaymaklı takımı konuk olduğu takipçisi namağlup Yeniboğaziçi ile 2-2 berabere kalarak liderlik koltuğunu korudu. Yeniboğaziçi ise bir basamak gerileyerek 3. sıraya indi.

Ligde sezon başı hedefini Süper Lig olarak belirleyen takımlardan Türk Ocağı ile Mormenekşe arasında Girne’deki zorlu mücadeleden galip ayrılan Mormenekşe takımı 19 puana ulaştı ve averajla 2. sıraya yerleşerek iddiasını ortaya koydu. Türk Ocağı ise evinde arka arkaya puan kayıplarıyla 4. sıraya geriledi. Haftalar sonra galip gelen M. Hacıali Yılmazköy ise 5. sıraya yükseldi.

Ligde 10. sırada bulunan 14 puanlı Dipkarpaz ile lider K.Kaymaklı arasında sadece 5 puan fark olması ligde rekabetin yüksek düzeyde olduğunu ortaya koymakta.

Öte yandan alt sıraları ilgilendiren maçta Binatlı konuk ettiği Maraş takımını farklı yenerek derin bir nefes alırken, Vadili ile Lapta ve Çanakkale ile Yalova maçları eşitlikle tamamlandı ve haftayı birer puanla kapattılar.

Ligin 10. Haftasında oynanan 8 maçın 3 maçı ev sahibi takımlar, 2 maçı deplasman takımları kazanırken, 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Oynanan maçlarda kale ağları 30 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasına yaklaşıldı. Haftanın en farklı galibiyeti ve en gollü maçı Binatlı-Maraş arasında oynanan ve 6-3 tamamlanan maç oldu.

Gol krallığı yarışında K.Kaymaklı’dan İlyas Yılmaz haftayı boş geçse de 16 golle açık ara liderliğini sürdürürken, onu 8 golle Mormenekşe’den Erhan Çınar, K.Kaymaklı’dan Toykan Hacet, Dipkarpaz’dan Devrim Erdoğan ve Yalova’dan Yiğitcan ayaz takip ediyorlar.

Ligin 10. Haftasında oynanan maçlarda 44 sarı kart gösterilirken sadece Yılmazköy’den Mehmet Söker kırmızı kart gören futbolcu oldu.

Haftanın Takımı: Mormenekşe

Mormenekşe takımı kendisi gibi Süper Lig hedefi olan Türk Ocağı deplasmanından iyi bir futbol sonucunda 3-2’lik bir skorla galip ayrılarak iddiasını bir kez daha ortaya koyarken, haftanın takımı da olmayı hak etti.

Haftanın Futbolcusu: Emre Uysal(Hamitköy)

Hamitköy’ün tecrübeli futbolcularından Emre Uysal, orta alanda her geçen gün artan performansı yanında skora da yaptığı katkı ile dikkat çekiyor. Bu hafta takımının galibiyet gollerini atan Emre haftanın futbolcusu olmayı hak etti

Haftanın Teknik Adamı: Kani Buranay (Dipkarpaz)

Dipkarpaz’ın tecrübeli teknik adamı Kani Buranay, zorlu Düzkaya deplasmanına takımını iyi hazırlayarakzorlu geçen maçı kazanırken, yerinde müdahaleleriyle takımının galip gelmesindeönemli pay sahibi oldu.

Haftanın Hakem: Şakir Azizoğlu (Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı)

Ligin zirvesini ilgilendiren zorlu Yeniboğaziçi – K. Kaymaklı maçının orta hakemliğini yapan Şakir Azizoğlu, maç boyunca pozisyonlara yakın olup, ikili mücadelelere izin vererek oyunu kesmezken, yan hakemleriyle de uyumlu olarak maça tesir edecek hata yapmadan iyi bir maç çıkardı.

Haftanın Kare Ası

Hüseyin (M.H Yılmazköy) Fetin(Mormenekşe) Erdem (Binatlı) Baran(Dipkarpaz)

Haftanın Onbiri

Haluk (Mormenekşe), Salih Sakallı (Hamitköy) Yusuf (Binatlı) Menteş (Yılmazköy) Ertan(Mormenekşe) Hasan Tulum (Hamitköy) Ömer(Yeniboğaziçi), Mehmetali(Mormenekşe) Anıljan (Dipkarpaz) Barış (Yılmazköy) Devrim(Dipkarpaz)

AKSA 1.Lig 10. Hafta sonuçları

Yeniboğaziçi-K.Kaymaklı: 2 – 2

Hamitköy-S.Geçitkale: 2 – 0

Binatlı-Maraş: 6 – 3

Türk Ocağı-Mormenekşe: 2 – 3

Çanakkale-Yalova: 1 – 1

Vadili-Lapta: 1 – 1

MH Yılmazköy-A.Kozanköy: 1 – 0

Düzkaya-N.Dipkarpaz: 2 – 3

AKSA 1.Lig 11. Hafta programı

Düzkaya – Hamitköy

Lapta – S. Geçitkale

N. Dipkarpaz – Türk Ocağı

A. Kozanköy – Çanakkale

K.Kaymaklı – Vadili

Yalova – Yeniboğaziçi

Mormenekşe – Binatlı

Maraş – M. Hcıali Yılmazköy

AKSA 1.Lig Süleyman Göktaş Sezonu Puan Tablosu

