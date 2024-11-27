Halkın Partisi (HP) İskele İlçe Başkanı Havva Elkovan, beş ay önce Toprak Ürünleri Kurumu’na zahirelerini teslim eden üreticilerin hala ödemelerini alamadığını kaydetti.

Elkovan yaptığı yazılı açıklamada, çiftçilerin ekonomik zorluklarla mücadele ederken, artan maliyetler ve finansman sıkıntıları nedeniyle giderek daha da zor durumda kaldığını belirtti.

Üreticilerin, faiz yükü, yükselen gübre, tohum ve mazot fiyatlarıyla başa çıkmaya çalışırken, ödemelerini alamadıkları için yeni ekim dönemine hazırlık yapmakta güçlük çektiklerini ifade eden Elkovan, “Gelen yağmurlarla birlikte ekim sezonunun kaçırılmaması için bir an önce ödeme yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Hükümetin bu kriz karşısında sessizliğini koruduğunu savunan Elkovan, çiftçilerin haklarını arayacak bir merci bulamamaktan şikâyetçi olduklarını ileri sürdü.

Havva Elkovan, yalnızca ödemelerin yapılmasını değil aynı zamanda tarımsal üretimi destekleyecek daha etkili bir sistemin kurulmasını da talep etti.