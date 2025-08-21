İskele bölgesinin güzide kulüplerinden olan Civisil Spor Kulübü’nün yıllardır beklediği sentetik çim futbol sahası yapımı geçtiğimiz ay başlarken, çalışmalar hızla ilerliyor.

Sentetik çim saha yapımı ile ilgili Civisil Kulübü Başkanı Aydın Çırakoğlu şu paylaşımı yaptı:

“Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı 21 Temmuz 2025 tarihinde sentetik yapımı için start almış durumdadır… Bugünlere kolay gelmedik… Müdürler, Milletvekilleri, Spor Bakan’ları hep geldiler hep söz verdiler ama sonuç hep sıfır oldu… TC Elçiliği’ne defalarca gittim olmadı olmadı…2020 yılında ihaleye çıkıldı ancak REKABET KURULU diye bir kurum ihaleyi kazanan CYSINGS Şirketine, tüm hazırlıkları yaptığı halde sahanın başlamasına engel koydu…Sahanın yapım ihalesini ayni şirket yani CYSINGS Construction kazanmış olup inanılmaz bir hızla devam etmektedir… Şu ana kadar sahamızın yapımına katkı koyan herkese camia olarak teşekkür ederiz.”